Во всех поселках Ямальского района появятся нарядные елки и ледовые городки

Фото: администрация Ямальского района

Все населенные пункты Ямальского района преобразятся к Новому году. В них появятся яркие и наряженные ели, ледяные фигуры и многое другое. Об этом рассказала администрация муниципалитета.

Например, в Яр-Сале уже начали возводить ледовый городок. В нем оборудуют подсветку и установят различные фигуры: героев русских сказок, символа года, Деда Мороза и Снегурочка, а также построят лабиринт для детей.

Напоминаем, что на прошлой неделе в Новом Уренгое стартовал фестиваль ледовых скульптур «Ямал необъятный». Для участия в нем съехались мастера из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кургана и Ижевска. Они создадут на площади у городской администрации семь уникальных композиций.