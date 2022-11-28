В Новом Уренгое строители приступили к отделке фасада детского сада «Белоснежка»

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Лимбяяхе (отдаленный район Нового Уренгоя) продолжается ремонт детского сада «Белоснежка». Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Андрей Воронов.

«Детский в Лимбяяхе становится стильным и современным. Сейчас строители занимаются фасадом. Он будет яркий, как любят малыши. Также в здание подано тепло», - сообщил градоначальник.

Работы идут по графику: выровнены стены, проложен кабель, провода для подключения освещения и электрооборудования, заменены окна.

Далее строителям предстоит установить дверные блоки, покрыть пол керамической плиткой и линолеумом, сделать подвесной потолок, установить светильники и выполнить внутреннюю отделку (покраска стен, кладка керамической плитки).