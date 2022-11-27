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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 13:10

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 ноября 2022 года увеличилось на 35 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 27 ноября 2022 года
Виктория Терина
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 ноября 2022 года увеличилось на 35 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 ноября 2022 года увеличилось на 35 человек

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 35 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 237.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 918 человек с COVID-19, госпитализировано 661. Всего в стране зарегистрировано 21 574 764 случая. Скончался 51 человек.