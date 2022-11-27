Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 ноября 2022 года увеличилось на 35 человек Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 35 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 237.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 918 человек с COVID-19, госпитализировано 661. Всего в стране зарегистрировано 21 574 764 случая. Скончался 51 человек.