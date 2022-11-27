На Ямале водитель «Hyundai» выехал на встречку и врезался в большегруз

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 15 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одна из аварий произошла на 480 километре автодороги «Сургут-Салехард». Водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Scania». В результате ДТП водитель автомобиля марки «Hyundai» получил травмы.

Еще одна авария с пострадавшим произошла на улице Таёжная в Новом Уренгое. Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате ДТП госпитализирован пассажир.

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

С начала 2022 года на ямальских дорогах в 4 292 зарегистрированных ДТП 21 человек погиб и 314 получили травмы, в их числе 41 ребёнок.