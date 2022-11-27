В честь Дня Матери губернатор ЯНАО сыграл на рояле

Фото: страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей с Днем матери, сыграв на рояле. Текст поздравления и видео, в котором он аккомпанирует на рояле детскому хору, глава Ямала разместил в своих соцсетях.

- Мама всегда была, есть и будет главным человеком в жизни каждого из нас. Сколько бы лет нам не исполнилось, пока вы рядом, мы можем чувствовать себя детьми. Ваша поддержка и добрые слова вдохновляют нас на новые победы. Забота и мудрость придают сил в трудную минуту. Тёплые объятия и любовь согревают даже в самый лютый мороз - пишет Дмитрий Артюхов в тексте поздравления.

Он отметил, талантливую и увлечённую молодежь округа и поблагодарил матерей за это. Сказав, что на хрупких плечах матерей лежит огромная ответственность - воспитание детей.

- Воспитывая детей, вы создаёте будущее нашего округа и страны. Любимые мамы, благодарю вас от всего сердца за ваш нелегкий труд и просто за то, что вы есть. Искренне желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в вашем доме будет тепло и уютно. И как бы далеко от вас не были ваши дети, желаю вам чувствовать их любовь. С Днём матери! - поздравил Дмитрий Андреевич.