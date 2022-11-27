На Ямале 27 ноября 2022 года ожидается потепление Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам синоптиков 27 ноября 2022 года на Ямале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, З 5-10 м/с. В округ пришло потепление: температура воздуха ночью -21…-26 °C, при прояснении до -31 °C, по западу до -14 °C. Днем потеплеет -8…-13 °C, местами -18…-23 °C.

В ближайшие сутки в Салехарде температура воздуха составит -13...-16 °C. Будет облачно, западный ветер 2 - 4 м/с, с возможными порывами до 7 м/с, осадки не ожидаются.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.