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НовостиОбщество27 ноября 2022 4:16

На Ямале 27 ноября 2022 года ожидается потепление

Днем потеплеет -8 градусов
Виктория Терина
На Ямале 27 ноября 2022 года ожидается потепление

На Ямале 27 ноября 2022 года ожидается потепление

Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам синоптиков 27 ноября 2022 года на Ямале ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, З 5-10 м/с. В округ пришло потепление: температура воздуха ночью -21…-26 °C, при прояснении до -31 °C, по западу до -14 °C. Днем потеплеет -8…-13 °C, местами -18…-23 °C.

В ближайшие сутки в Салехарде температура воздуха составит -13...-16 °C. Будет облачно, западный ветер 2 - 4 м/с, с возможными порывами до 7 м/с, осадки не ожидаются.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО