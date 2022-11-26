Экс-депутата из Ноябрьска, поехавшую добровольцем на Донбасс, наградили почетным знаком «Команда Путина»

Фото: администрация Ноябрьска

В администрации Ноябрьска прошло торжественное награждение участницы спецоперации и экс-депутата Елены Земенковой.

- За большой профессиональный вклад в благо жизни людей, проявленный героизм и преданность стране ей вручили почетный знак «Команда Путина», - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

Напоминаем, что в августе 2022 года Елена Николаевна уехала добровольцем на Донбасс, где оказывала медицинскую помощь и спасала жизни людей.

Сейчас она находится в коротком отпуске, после которого опять улетит в расположение родного батальона.

В начале месяца по просьбе Елены Земенковой региональное отделение партии «Единая Россия» приобрело и передало медикам Донбасса новый медицинский «УАЗ». За считанные дни депутаты и волонтеры собрали средства и купили на них автомобиль.