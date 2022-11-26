Глава Лабытнанги встретилась с побывавшим в плену и получившим ранение горожанином

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова встретилась с побывавшим в плену и получившим ранение горожанином. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Продолжаю встречаться с нашими воинами-контрактниками, кто возвращается домой из зоны СВО. Наш земляк участвовал в боевых действиях, попал в плен, получил ранение. За его судьбой следили и переживали всем городом! От лица всех горожан поблагодарила его за мужество, крепость духа и верность стране при выполнении своего воинского долга», - написала градоначальниц.

Также Марина Трескова навестила матерей нескольких военнослужащих, которые по разным обстоятельствам не смогли лично приехать на встречу.

Фото: Марина Трескова, соцсети

«В домашней обстановке обсуждаем все, что волнует, решаем вопросы, рассматриваем меры поддержки, инициированные в том числе и губернатором Дмитрием Артюховым. Везде важен индивидуальный подход», - отметила управленец.

Также, по словам градоначальницы, очень большая часть работы «остается за кадром», не освещается и не придается огласке. Поэтому, если у жителей есть вопросы по оказанию помощи бойцам и их семьям - не нужно молчать.

- Пишите. Я с вами на связи практически круглосуточно, - подчеркнула Марина Трескова.

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