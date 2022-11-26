Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье26 ноября 2022 8:57

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 ноября 2022 года увеличилось на 37 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 26 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 202.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 6 149 человек с COVID-19, госпитализировано 1 233. Всего в стране зарегистрировано 21 453 667 случаев. Излечились от коронавируса 9 259 человек, скончался 71 человек.