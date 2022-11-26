Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 ноября 2022 года увеличилось на 37 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 202.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 6 149 человек с COVID-19, госпитализировано 1 233. Всего в стране зарегистрировано 21 453 667 случаев. Излечились от коронавируса 9 259 человек, скончался 71 человек.