На трассе Коротчаево - Тазовский перевернулся самосвал: пострадали водитель и пассажир

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла 24 ноября на 109-м километре автодороги Коротчаево - Тазовский.

- Около 23:30 водитель грузового самосвала не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость для движения, из-за чего съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водителя и пассажира госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 16 ДТП, а сначала года - 4 279, в которых 21 человек погиб и 312 получили травмы, в том числе 41 ребенок.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходом - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.