Жительница Муравленко перевела мошенникам более 3 миллионов рублей, поверив, что деньги могут украсть

Жительница Муравленко перевела мошенникам более 3 миллионов рублей, поверив, что их могут украсть Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, женщина поверила, что с ее карты хотят украсть деньги и перевела их аферистам.

- Установлено, что женщине позвонил якобы сотрудник банка, сообщивший, что в отношении нее совершаются неправомерные действия. Затем на связь с потерпевшей вышла женщина, также представившаяся сотрудником банка. Введя заявительницу в заблуждение, она пояснила, что ей необходимо обналичить все имеющиеся сбережения. После этого позвонил якобы сотрудник следственного комитета, по велению которого заявительница сняла со своего расчетного счета 3,5 миллиона рублей. Затем, приобретя новый телефон и сим-карту, она установила приложение и совершила 11 переводов на сумму 3 миллиона 385 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».