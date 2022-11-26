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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 1:00

На Ямале 26 ноября 2022 года начнется потепление

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 26 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 26 ноября

Погода на Ямале на 26 ноября

Фото: Вера Зенина

В субботу, 26 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -37…-42 градуса, при натекании облачности -26...-31, по западу до -20. Днем -19...-24 градуса, местами до -30, по западу -9...-14.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -21 градус, днем -16. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО