На Ямале 26 ноября 2022 года начнется потепление

Погода на Ямале на 26 ноября Фото: Вера Зенина

В субботу, 26 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -37…-42 градуса, при натекании облачности -26...-31, по западу до -20. Днем -19...-24 градуса, местами до -30, по западу -9...-14.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -21 градус, днем -16. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: