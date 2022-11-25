В Год экологии на Ямале убрали 90% всех выявленных несанкционированных свалок Фото: Вера Зенина

В Год экологии на Ямале убрали 90% всех выявленных несанкционированных свалок. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Александр Гаврилюк.

- Этот год позволил консолидировать усилия, активнее вовлечь в работу органы власти, местного самоуправления. Очень помогли волонтеры, общественники. Много инициатив, связанных с уборкой территорий, было реализовано в рамках проекта «Чистый Ямал». Мы для себя фиксируем очень хороший прорыв, сохраним этот темп и в будущем году, - рассказал он.

На оставшихся свалках расчистка продолжается и будет доведена до конца.

Всего с начала года на Ямале ликвидировали 540 свалок, из которых 20 - на землях лесного фонда, вывезено порядка 100 тысяч кубометров отходов.

Большая работа проведена по уборке береговой зоны. В рамках Всероссийской акции «Вода России» расчищены берега Оби, Пура, Пякупура, Таза и Надыма - всего охвачено 55 водных объектов. Участие приняли 6 500 человек, они собрали более 2,5 тысячи кубометров мусора.

Кроме того, завершен второй этап расчистки водоохранных зон рек Полуй и Шайтанка в границах Салехарда - убрано около 18 гектаров.

Работы в этом направлении будут продолжены в следующем году.