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Для школьников из Горнокнязевска планируют запустить постоянный автобус до Харсаима. Поводом для этого стало обращение мамы одного из учеников, который, простояв 40 минут на морозе, так и не дождался транспортного средства.

После этого региональный дептранс организовал проверку, по итогам которой стало известно, что водитель отклонился от маршрута и решил не заезжать в Горнокнязевск. За это ему выдали предписание и выписали штраф, а матери ребенка принесли извинения.

Предложение пустить постоянный автобус озвучили в департаменте образования. Он будет возить учеников по субботам и понедельникам.

Сейчас из Горнокнязевска в школу Харсаима ездят четверо детей. Они проживают там пять дней в неделю.