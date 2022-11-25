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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:08

Для школьников из Горнокнязевска планируют запустить постоянный автобус до Харсаима

Поводом для этого стало обращение мамы одного из учеников, который, простояв 40 минут на морозе, так и не дождался транспорта
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Для школьников из Горнокнязевска планируют запустить постоянный автобус до Харсаима. Поводом для этого стало обращение мамы одного из учеников, который, простояв 40 минут на морозе, так и не дождался транспортного средства.

После этого региональный дептранс организовал проверку, по итогам которой стало известно, что водитель отклонился от маршрута и решил не заезжать в Горнокнязевск. За это ему выдали предписание и выписали штраф, а матери ребенка принесли извинения.

Предложение пустить постоянный автобус озвучили в департаменте образования. Он будет возить учеников по субботам и понедельникам.

Сейчас из Горнокнязевска в школу Харсаима ездят четверо детей. Они проживают там пять дней в неделю.