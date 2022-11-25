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НовостиЗдоровье25 ноября 2022 8:38

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 ноября 2022 года увеличилось на 33 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 25 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 33 человека. С начала периода количество заболевших достигло 149 165.

При этом в больницы региона госпитализировано три человек, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 992 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 255. Всего в стране зарегистрировано 21 562 758 случаев. Излечились от коронавируса 5 337 человек, скончались - 56.