На Ямале впервые прошел научный форум «Полюс знаний», собравший более 200 школьников

Фото: «Газпромнефть-Заполярье»

На Ямале впервые состоялся научный форум «Полюс знаний», направленный на повышение уровня образования старшеклассников и популяризации среди них инженерных, цифровых и нефтегазовых профессий. Участие в нем приняли более 200 ребят и 40 преподавателей из Тарко-Сале и Надыма.

В рамках программы форума перед собравшимися выступили эксперты в области информационных технологий и инжиниринга. Они провели лекции о новых технологиях, проектном управлении и карьерном проектировании.

Один из приглашенных гостей – федеральный эксперт Андрей Гурьев. Он поделился со школьниками своими знаниями и опытом в области робототехники. Также просвещали ребят сотрудники компании «Газпром нефть», выступившей организатором форума. Это бизнес-аналитик Центра технологий виртуальной и дополненной реальности Владимир Виноградов, руководитель программ технологической стратегии Данила Загороднюк и эксперт по запуску стартапов Павел Солдаткин.

После лекционной части школьники применили полученные знания на практике. Вместе с наставниками они запрограммировали роботов для участия в гонке, разработали и защитили собственные сценарии применения технологий в будущем и прошли в VR путь от поиска нефтяного месторождения до получения конечного продукта. А для преподавателей эксперты провели интеллектуальную игру, в которой педагоги познакомились с актуальными научными методиками и посмотрели на процесс обучения глазами учеников. Форум состоялся в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» нефтегазовой компании.

Как отметила директор программы Ярина Сугакова, одна из ключевых задач – заинтересовать школьников современными технологиями и создать предпосылки для развития ребят в условиях цифровой экономики.

– Ежегодно более 10 тысяч школьников участвуют в наших образовательных проектах, а количество участников нашего главного интеллектуального турнира для старшеклассников «Умножая таланты» за последние семь лет составило более 15 тысяч человек. Это позволяет формировать в регионах сообщество молодых людей, увлеченных точными науками и образованием, – подчеркнула она.

Инициатором проведения форума в районах ЯНАО стало «Газпромнефть-Заполярье». По мнению генерального директора предприятия Владимира Крупеникова, поддерживать одаренных старшеклассников компании позволяет системный подход к подготовке кадров.

– В прошлом году при нашем участии Пуровский и Надымский районы присоединились к турниру «Умножая таланты», где школьники общаются с экспертами федерального уровня, решают задачи из практики нефтяников и делают первые самостоятельные шаги в науке. Форум «Полюс знаний» стал еще одной площадкой, которая дает возможность старшеклассникам познакомиться с инженерными специальностями нефтегазового профиля и построить свой образовательный трек, – добавил руководитель предприятия.