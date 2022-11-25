Приуралец, воровавший деньги у родственницы через мобильный банк, предстанет перед судом

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В Салехарде осудят 28-летнего жителя Приуральского района, который украл у своей родственницы деньги. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, для этого мужчина воспользовался «Мобильным банком», подключенным к номеру телефона потерпевшей.

- Установлено, что в октябре 2022 года мужчина, находясь в гостях у своей родственницы, решил украсть с ее банковской карты деньги. Зная, что к номеру женщины подключена услуга «Мобильный банк», он спросил у хозяйки квартиры разрешения позвонить с ее телефона. Получив одобрение и видя, что женщина за ним не наблюдает, он похитил деньги с ее счета. В течение суток мужчина еще несколько раз, при различных обстоятельствах, завладевал телефоном потерпевшей и перечислял с ее счета на свой небольшие суммы, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге мужчина украл у родственницы 10 тысяч рублей, тем самым причинив ей значительный ущерб.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины злоумышленника. Его будут судить по ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).