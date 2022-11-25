В период межсезонья Зеленый Яр и Катравож свяжут с Салехардом суда на воздушных подушках

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В период межсезонья села Зеленый Яр и Катравож свяжут с Салехардом суда на воздушных подушках. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорт и дорожного хозяйства.

Так, рейсы из Салехарда в Катравож запланированы по средам, субботам и воскресеньям. Отправление из окружной столицы - в 10:30, из села - в 12:30

Рейсы из Салехарда в Зеленый Яр будут выполняться два раза в неделю: по субботам и воскресеньям. Отправление из Салехарда назначено в 10:30, из Зеленого Яра - в 12:40.

Стоимость билета на оба маршрута одинаковая: для взрослого - 562 рубля, для ребенка - 281 рубль. Багаж сверх нормы оплачивается отдельно.

Дополнительную информацию можно уточнить по номеру телефона диспетчерской службы перевозчика ИП Думанищев: 8-912-420-40-46