В Ноябрьске при пожаре на промзоне погиб мужчина

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На Ямале вновь произошел пожар, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожар случился 24 ноября на территории промзоны в Ноябрьске - загорелись вагончик и хозяйственная пристройка.

- Сообщение о возгорании поступило в 22:52, а уже в 00:10 было объявлено о его ликвидации. В тушении участвовали 14 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, - прокомментировали в ведомстве.

К сожалению, во время тушения пожарные обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, он проживал в сгоревшем вагончике.

Огонь повредил вагончик на площади 15 квадратных метров и деревянные конструкции стен хозпостройки на площади 21 квадратный метр. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напоминаем, что 21 ноября в сгоревшем здании на территории пуровского вокзала нашли труп мужчины, а 17 ноября в огне погибли двое вахтовиков.