Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 ноября 2022 5:23

В Ноябрьске при пожаре на промзоне погиб мужчина

Он находился в сгоревшем вагончике
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале вновь произошел пожар, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожар случился 24 ноября на территории промзоны в Ноябрьске - загорелись вагончик и хозяйственная пристройка.

- Сообщение о возгорании поступило в 22:52, а уже в 00:10 было объявлено о его ликвидации. В тушении участвовали 14 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, - прокомментировали в ведомстве.

К сожалению, во время тушения пожарные обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, он проживал в сгоревшем вагончике.

Огонь повредил вагончик на площади 15 квадратных метров и деревянные конструкции стен хозпостройки на площади 21 квадратный метр. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напоминаем, что 21 ноября в сгоревшем здании на территории пуровского вокзала нашли труп мужчины, а 17 ноября в огне погибли двое вахтовиков.