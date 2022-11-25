Ямальский дептранс оштрафовал водителя маршрутки, решившего не заезжать в Горнокнязевск

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Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства принес извинения матери мальчика из Горнокнязевска, который 40 минут ждал маршрутку на морозе.

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО приносит свои извинения Снежане Башлаевой за случившийся инцидент. К сожалению, водитель автобуса по маршруту Салехард - Аксарка самостоятельно принял решение не заезжать в поселок Горнокнязевск. По данному факту проведена проверка, перевозчику выдано предписание и наложены штрафные санкции», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что данная история произошла 21 ноября. Женщина рассказала в соцсетях, что утром ее сын 40 минут прождал маршрутку, которая так и не пришла, из-за чего не попал на занятия в Харсаим. Мама мальчика посмотрела записи с камер видеонаблюдения и убедилась, что автобуса действительно не было, однако водитель транспортного средства утверждал, что заезжал в Горнокнязевск.