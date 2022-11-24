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НовостиОбщество24 ноября 2022 13:11

Ямальцы стали легче переносить коронавирус: заболевание становится сезонным

Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко
Марина Прохорова
Ямальцы стали легче переносить коронавирус: заболевание становится сезонным

Ямальцы стали легче переносить коронавирус: заболевание становится сезонным

Фото: Вера Зенина

Жители Ямала стали легче переносить коронавирус. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко в ходе отчета депутатам о санитарно-эпидемиологической обстановке в 2022 году.

- Ямальцы стали легче болеть коронавирусом. Значительно снизилось количество внебольничных пневмоний - с 8 163 случаев в 2021 году до 554 случаев за 10 месяцев 2022 года, - подчеркнула глава ведомства.

Также, по ее словам, Ямал остается лидером страны по количеству взятых тестов на коронавирус. С начала пандемии в регионе провели более 3 100 000 исследований, в среднем каждый ямалец прошел 5 ПЦР-тестов.

Что касается гриппа - сезонного заболевания, то по количеству привитых регион на третьем месте в стране. Кроме того, в этом году на Ямале отмечен самый низкий уровень заболеваемости данной инфекцией среди детей за последние 12 лет.

Отметим, что региональный Роспотребнадзор отслеживает заболеваемость по 54 основным болезням, 17 из которых обошли ямальцев стороной. В этом году ни один северянин не болел корью, полиомиелитом, краснухой, малярией и дифтерией.