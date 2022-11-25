Жителей Салехарда приглашают на открытие лыжного сезона

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открывается лыжный сезон. Как сообщили в городской администрации, старт назначен на предстоящее воскресенье, 27 ноября, место проведения - лыжная база в районе аэропорта.

Так, в 11:00 на старт выходят воспитанники спортшколы «Фаворит». А в 13:00 - все желающие. Кстати, в этот день прокат трассы и инвентаря - бесплатный.

График работы:

понедельник - выходной;

вторник-пятница - с 12:00 до 19:00;

суббота-воскресенье - с 10:00 до 19:00

Телефоны лыжной базы: 3-65-69, 6-47-00.

Напоминаем, что здание лыжной базы открылось в декабре 2020 года. На территории оборудованы трассы различных дистанций - 1,3 километра и 5 километров.