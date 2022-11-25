На период морозов спасательные службы Пуровского района усилили работу

Фото: администрация Пуровского района

На период сильных морозов в Пуровском районе усилили работу профильные службы. Решение об этом принято на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, прошедшем 24 ноября.

Так, в режим повышенной готовности переведены дежурно-диспетчерские службы, аварийно-восстановительные бригады и поисково-спасательный отряд «Ямалспас».

- Проведена проверка резервных источников объектов жизнеобеспечения. Особое внимание уделят домам в деревянном исполнении. Всем управляющим компаниям поручено оперативно устранять возможные аварийные ситуации в работе систем тепло, -водо, -газо снабжения в жилом фонде всех населенных пунктов, - прокомментировали в администрации района.

Складывающуюся обстановку в Тарко-Сале и поселениях контролирует районная межведомственная рабочая группа.