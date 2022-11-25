Фото: пресс-служба губернатора

Салехардцы могут выиграть два пригласительных билета на концерт Дениса Мацуева. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Выступление пианиста пройдет 8 декабря в Культурно-деловом центре. Он исполнит импровизации на джазовые и классические темы. Также вместе с маэстро выступят известные джазовые музыканты.

Чтобы стать счастливым обладателем билетов, нужно:

- быть подписанным на официальный паблик правительства и страничку Культурно-делового центра в соцсети «ВКонтакте»;

- отметить в комментариях, с кем хотели бы сходить на концерт.

Больше комментариев - больше шансов на победу

Победителя определят 28 ноября с помощью рандомайзера.

Ранее Комсомольская правда - Ямал писала о том, что Денис Мацуев наградил ямальских стипендиатов фонда «Новые имена». Это три юных музыканта.