В Ноябрьске ледовый городок посвятили достопримечательностям Санкт-Петербурга и Севастополя

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске построят ледовый городок, посвященный главным достопримечательностям Санкт-Петербурга и Севастополя. Об этом рассказа глава города Алексей Романов.

- Ледовый городок в этом году будет не только функциональным, но и познавательным. Интерактивные и многоплановые композиции «Петербург» и «Севастополь» - еще один повод перечитать историю этих городов всей семьей, - отметил градоначальник.

Фото: Алексей Романов, соцсети

Также будут и другие ледовые скульптуры: каменные палаты, кремль и русская изба, царь-колокол, царь-пушка, братина, большой самовар и прочее - это настоящий музей под открытым небом.

Кроме того, появятся зоны и для самых маленьких жителей - для детей построят ледяные горки.

- Ижевские мастера уже приступили к работе. Уверен, что результаты их труда понравятся всем, как и в прежние годы, - добавил Алексей Романов.