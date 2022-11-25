На Ямале 25 ноября 2022 года может похолодать до -42 градусов

Погода на Ямале на 25 ноября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 25 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -37…-42 градуса, по западу -22…-27. Днем -32…-37 градусов, местами -31…-36, по западу -17…-22.

В Салехарде: пасмурно, вечером - снег. Температура ночью -23 градуса, днем -20. Ветер 3-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: