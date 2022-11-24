В 2023 году на Ямале завершится строительство двух крупных школ

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов запустил на Ямале масштабный проект по обновлению общеобразовательных учреждений. До 2025 года в регионе планируют построить 25 школ, из которых две - в Лабытнанги и Муравленко - готовы более чем наполовину. Их планируют сдать в конце 2023 года.

В новых школах дети будут учиться в одну смену, также для ребят и преподавателей создадут комфортные условия пребывания.

- Несмотря на внешние вызовы, строительство больниц, школ и детских садов в следующем году продолжится. Все новые проекты будут проектировать с применением технологий информационного моделирования. Это позволит сократить сроки строительства, а также повысить его надежность и качество, - рассказал заместитель губернатора, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Александр Подорога.

В школе на 550 мест в Лабытнанги уже проведено отопление, ведется кладка внутренних перегородок и отделка стен, монтируется система вентиляции и утепляется фасад. Строители прокладывают наружную канализацию, покрывают черепицей кровлю, выполняют гидроизоляцию пола в санузлах и душевых.

А в школе на 500 учащихся в Муравленко выполняются фасадные работы. Строители монтируют металлические конструкции атриума, систему внутреннего отопления, делают входные группы, проводят работу с вентиляционной и электрической системами.