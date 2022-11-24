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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 8:58

Поверив, что его мобильный банк взломан, муравленковец отдал мошенникам более 200 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Поверив, что его мобильный банк взломан, муравленковец отдал мошенникам более 200 тысяч рублей

Поверив, что его мобильный банк взломан, муравленковец отдал мошенникам более 200 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, будто его деньги хотят перевести заграницу.

- Установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с его карты кто-то пытался перевести деньги за границу, а произошло этого из-за взлома мобильного банка. Также он порекомендовал мужчине установить на телефон приложение, защищающее банковские счета от несанкционированного доступа, - прокомментировали в ведомстве.

Далее, действуя по указаниям злоумышленников, мужчина скачал приложение, продиктовал необходимые пароли и несколько раз совершил переводы со всех своих карт и счетов на продиктованные реквизиты. В итоге общая сумма ущерба составила 215 500 рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».