Поверив, что его мобильный банк взломан, муравленковец отдал мошенникам более 200 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, будто его деньги хотят перевести заграницу.

- Установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с его карты кто-то пытался перевести деньги за границу, а произошло этого из-за взлома мобильного банка. Также он порекомендовал мужчине установить на телефон приложение, защищающее банковские счета от несанкционированного доступа, - прокомментировали в ведомстве.

Далее, действуя по указаниям злоумышленников, мужчина скачал приложение, продиктовал необходимые пароли и несколько раз совершил переводы со всех своих карт и счетов на продиктованные реквизиты. В итоге общая сумма ущерба составила 215 500 рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».