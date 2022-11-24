Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 ноября 2022 года увеличилось на 20 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 132.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 784 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 353. Всего в стране зарегистрировано 21 556 766 случаев. Излечились от коронавируса 6 112 человек, скончались - 58.