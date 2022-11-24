Депутаты Ямала приняли бюджет на 2023 год с дефицитом в 50 миллиардов рублей Фото: Вера Зенина

Ямальские депутат приняли бюджет региона на 2023-2025 годы. Как сообщили в пресс-службе губернатора, он остался сбалансированным и будет нацелен на повышение уровня жизни северян.

Законопроект об окружном бюджете представила заместитель губернатора, директор окружного департамента финансов Альбина Свинцова.

- Несмотря на все вызовы нового времени и экономическую неопределенность, в планируемом периоде очень важно сохранить устойчивость и сбалансированность бюджета. Это является необходимым условием для уверенного решения ключевых задач по развитию экономики и социальной сферы, укреплению инфраструктуры и повышению уровня жизни ямальцев, - сказала она.

Согласно прогнозу, доходы окружного бюджета в 2023 году составят 283 миллиарда рублей, что на 14% выше плана 2022 года. Все обязательства перед ямальцами выполнят в полном объеме, а «бюджет развития» в общем объеме расходов составит 39%. Основной упор в следующем году будет сделан на сохранении стабильного финансирования ключевых направлений - здравоохранения, образования, строительства нового жилья и социальных объектов, развития дорожной сети.

Расходы окружного бюджета в 2023 году составят 334 миллиарда рублей, это на 22% выше уровня 2022 года. В планируемом периоде рост финансирования ожидается по всем направлениям: на образование - 14%, здравоохранение - 20%, социальную политику - 10%, развитие строительного комплекса и жилищной сферы - 25%, дорожное хозяйство - 56%, развитие транспортной инфраструктуры - 44%.

Кроме того, финансирование позволит, не снижая темпов, продолжить реализацию всех 22 государственных программ развития региона.