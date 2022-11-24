Фото: Центр поискового добровольчества

С наступлением холодов на улицы городов и поселков Ямала вновь вышел «Морозный патруль». Об этом сообщили в региональном Центре поискового добровольчества.

Его главная цель - своевременно находить нуждающихся в помощи и выручать их. Входят в специальные бригады участники самого центра и отряда «ЛизаАлерт».

Задачи «Морозного патруля» заключаются в том, чтобы осматривать городские и пригородные территории, оказывать помощь населению, при необходимости взаимодействовать с экстренными службами, помогать при чрезвычайных происшествиях, ДТП, пожарах и.т. д.

Машины волонтеров укомплектованы всем необходимым и готовы к различным ситуациям. С собой - термоодеяла и пледы, термосы с горячим чаем, укладки первой помощи и носилки, провода для прикуривания авто и пуско-зарядные устройства, фонари, аптечки, наборы инструментов, огнетушители и лопаты.

Вступить в ряды патруля очень просто. Для этого необходимо написать слово «готов» в комментариях к соответствующему посту центра в соцсетях, а затем организаторы сами свяжутся с желающими.

Звонки от тех, кому требуется помощь, принимаются круглосуточно по номеру горячей линии: 8-800-200-71-78.