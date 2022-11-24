В Муравленко «Ваз» сбил пьяного пешехода, перебегавший дорогу в неположенном месте

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 23 ноября около дома №33 на улице Украинских строителей в Муравленко.

- В 11:50 водитель автомобиля «Ваз» сбил человека, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, при этом он находился в алкогольном опьянении. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 19 ДТП, а с начала года - 4 245, в которых 21 человек погиб и 307 получили травмы, в том числе 40 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходом - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.