Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко завершается строительство детского сада «Ладушки» на 230 мест. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

- Для детей созданы отличные условия - бассейн, театральная студия, сенсорный комплекс, отделения хорового вокала и раннего физического развития. Как говорит наш губернатор: «Маленькие ямальцы должны расти в лучших условиях», - отметила градоначальница.

Всего в саду будет 12 групп, в том числе «ясельки» и для ребят с особенностями развития.

Фото: Елена Молдован, соцсети

Сейчас рабочие заканчивают монтаж инженерного оборудования и собирают мебель. Комплекты российских производителей имеют сертификаты соответствия.

Кстати, шкафчики для одежды оборудованы сушильными камерами. А это значит, зимой маленькие варежки будут сухими.

А чтоб родители не боялись за безопасность детей, на входах установили системы распознавания лиц, а по периметру - более 50 видеокамер.