На Ямале 24 ноября 2022 года похолодает до -42 градусов

Погода на Ямале 24 ноября Фото: Вера Зенина

В четверг, 24 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30…-35 градусов, при прояснении до -42, по западной половине -17…-22. Днем -21…-26 градусов, местами -31…-36, по западу -12…-17.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -20 градусов, днем -19. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: