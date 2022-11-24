Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 ноября 2022 1:59

На Ямале 24 ноября 2022 года похолодает до -42 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 24 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 24 ноября

Погода на Ямале 24 ноября

Фото: Вера Зенина

В четверг, 24 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30…-35 градусов, при прояснении до -42, по западной половине -17…-22. Днем -21…-26 градусов, местами -31…-36, по западу -12…-17.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -20 градусов, днем -19. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО