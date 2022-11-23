Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 12:52

Ноябрянин предложил разработать закон, позволяющий арендовать места во дворе под стоянку для автомобиля

По слова мужчины, это могло бы решить проблему с парковочными местами
Марина Прохорова
Житель Ноябрьска предложил разработать законопроект, позволяющий арендовать места во дворе под стоянку для автомобиля

Житель Ноябрьска предложил разработать законопроект, позволяющий арендовать места во дворе под стоянку для автомобиля

Фото: Вера Зенина

Житель Ноябрьска озвучил в соцсетях интересную мысль, породившую бурю обсуждений: возможность арендовать место во дворе под стоянку для автомобиля. По слова мужчины, это могло бы решить проблему с парковочными местами.

- С наступлением зимы в городе возникает проблема с парковочными местами. Предлагаю местным законодателям внести законопроект о возможности взять места общего пользования в аренду. Разработать правила предоставления с учетом интересов граждан, которые в течение долгого времени пользуются данными участками. Назначить наказание для лиц, которые самовольно занимают такие места, - предложил горожанин.

Также он отметил, что все это, соответственно, должно быть на добровольной основе.

В комментариях к посту мнения людей разделились: одни утверждали, что данное предложение - не выход, а во дворе не может быть никаких «собственных мест», другие, наоборот, согласились с мужчиной, отметив, что идея довольно неплохая, но ее надо проработать.

Позже на пост отреагировала городская администрация. Власти никак не прокомментировали предложение ноябрянина, а лишь подчеркнули, что земля придомовой территории - это общая собственность и все жители дома имеют равное право пользоваться ею, так же, как, например, ходить через подъезд.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске автовладельцы самовольно «забивают» парковочные места. Они подписывают их номерами своих машин.