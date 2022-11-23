Ноябрянин предложил разработать закон, позволяющий арендовать места во дворе под стоянку для автомобиля

Житель Ноябрьска предложил разработать законопроект, позволяющий арендовать места во дворе под стоянку для автомобиля Фото: Вера Зенина

Житель Ноябрьска озвучил в соцсетях интересную мысль, породившую бурю обсуждений: возможность арендовать место во дворе под стоянку для автомобиля. По слова мужчины, это могло бы решить проблему с парковочными местами.

- С наступлением зимы в городе возникает проблема с парковочными местами. Предлагаю местным законодателям внести законопроект о возможности взять места общего пользования в аренду. Разработать правила предоставления с учетом интересов граждан, которые в течение долгого времени пользуются данными участками. Назначить наказание для лиц, которые самовольно занимают такие места, - предложил горожанин.

Также он отметил, что все это, соответственно, должно быть на добровольной основе.

В комментариях к посту мнения людей разделились: одни утверждали, что данное предложение - не выход, а во дворе не может быть никаких «собственных мест», другие, наоборот, согласились с мужчиной, отметив, что идея довольно неплохая, но ее надо проработать.

Позже на пост отреагировала городская администрация. Власти никак не прокомментировали предложение ноябрянина, а лишь подчеркнули, что земля придомовой территории - это общая собственность и все жители дома имеют равное право пользоваться ею, так же, как, например, ходить через подъезд.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске автовладельцы самовольно «забивают» парковочные места. Они подписывают их номерами своих машин.