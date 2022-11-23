Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое стартовал фестиваль ледовых скульптур «Ямал необъятный». В его рамках мастера из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кургана и Ижевска создадут семь уникальных композиций на площади у городской администрации.

- Следим за тем, как из больших кусков льда рождается зимняя сказка. Все скульптуры посвящены нашему любимому Ямалу, его людям и суровой природе: рыбак с неводом, олень, мамонт, буровые вышки и газовые кусты. Работа очень кропотливая, в ход пойдут бензопилы, стамески и ножовки, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

На работу мастерам выделена неделя. По ее окончании власти примут работу, а затем жители смогут сделать памятные снимки.

- Всем участникам фестиваля - творческого вдохновения, - добавил градоначальник.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Новом Уренгое появится ледяная копия строящегося терминала аэропорта. Это одна из композиций ледового городка.