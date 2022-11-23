На крупных нефтегазовых месторождениях cевера Тюменской области появилась связь

Фото: Кира Санникова

Впервые голосовая связь и мобильный интернет 4G появились на крупнейшем по запасам газа на Ямале месторождении – Бованенковское. Здесь трудятся тысячи вахтовиков, которые теперь могут пользоваться привычными цифровыми сервисами, а главное – общаться с родными в любое удобное время. Покрытие обеспечил российский оператор МегаФон.

Кроме того, специалисты провели масштабную модернизацию сети еще в 16-ти центрах нефте- и газодобычи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Среди них: Русское и Самбургское месторождения в ЯНАО, Федоровское, Ватьеганское, Самотлорское, Ем-Еговское, Аганское, Кетовское, Приобское, Новомолодежное, Быстринское, Южно-Ягунское, Повховское, Талинское и Южно-Сургутское месторождения ХМАО-Югры.

Чтобы увеличить скорость интернета, были построены новые объекты и запущена сеть LTE в диапазоне 900 МГц. Это позволило значительно расширить покрытие сети 4G, причем не только на месторождениях, но и в близлежащих населенных пунктах.

Дмитрий Хорошев, руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в ЯНАО, подчеркнул, что строительство базовых станций в условиях вечной мерзлоты и заболоченности, сурового климата и сложной логистики требует особых компетенций.

– За годы работы на северных территориях мы накопили достаточный опыт, и сегодня продолжаем цифровизацию месторождений. Качественная связь необходима для комфортных и безопасных условий труда вахтовиков, а также для внедрения современных технологий на предприятиях, – сказал он.