Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде и Лабытнанги начался ремонт корпусов «Ямальского многопрофильного колледжа». Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, работы ведутся поэтапно, без отрыва студентов от учебы.

Сейчас специалисты приводят в порядок библиотеку и читальный зал в Салехарде, а также мастерские в Лабытнанги. Они обновили потолки и занимаются отделкой. В будущем здесь изменится цвет стен и появится декор, отражающий национальные особенности культуры Ямала. Также на стенах и потолках установят удобные и энергоэффективные световые приборы.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Кроме того, запланированы замена оконных и дверных проемов, обновление слаботочных систем, электроснабжения, тепловодоснабжения, водоотведения, вентиляции и дымоудаления.

Пройдут работы и на улице. Так, в Салехарде благоустроят прилегающую к зданию территорию, построят новый ворота, установят освещение, флагштоки и малые архитектурные формы.

А в Лабытнанги отремонтируют пристрои с вспомогательными и административными помещениями, прачечной и гаражами.

Полностью ремонт завершат до конца 2024 года.