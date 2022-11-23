На Ямале создадут племенное стадо приобской лошади

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале планируют создать племенное стадо приобской лошади для сохранения и разведения этой уникальной породы. Инициатива принадлежит председателю сельскохозяйственного потребительского кооператива «Приобская лошадь» Симону Васильеву. Средства на это он выиграл в окружном конкурсе «Агростартап», сообщили в пресс-службе губернатора.

На безвозмездной основе Симону Васильеву передадут семь лошадей приобской породы, которые сейчас содержатся на территории природного парка «Ингилор».

- Я восемь лет занимаюсь в регионе разведением лошадей. Могу с уверенностью сказать, что коневодство, при условии использования приобской породы, - перспективное направление. Это даст возможность создать рабочие места, развивать туризм, конный спорт, иппотерапию, - сказал предприниматель.

Для придания статуса племенного стада окружной департамент агропромышленного комплекса уже провел консультации с научной организацией ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» из Рязани.

Так, в следующем году запланированы три этапа работ, в рамках которых проведут полное зоотехническое описание данной породы лошадей.