Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 ноября 2022 года увеличилось на 8 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 8 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 112.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлен 5 631 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 235. Всего в стране зарегистрировано 21 550 982 случая. Излечились от коронавируса 6 785 человек, скончались - 54.