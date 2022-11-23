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НовостиЗдоровье23 ноября 2022 9:48

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 ноября 2022 года увеличилось на 8 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 23 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 8 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 112.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлен 5 631 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 235. Всего в стране зарегистрировано 21 550 982 случая. Излечились от коронавируса 6 785 человек, скончались - 54.