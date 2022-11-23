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НовостиОбщество23 ноября 2022 8:51

Сотрудники «Ямалспаса» нашли застрявших в тундре людей, у которых сломалась машина

Их благополучно доставили в Яр-Сале
Марина Прохорова
Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО

Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО

Сотрудники «Ямалспаса» вывезли из тундры потерявшихся мужчину и женщину. Об этом сообщает «МК-Ямал».

- Сообщение о пропаже поступило сегодняшним утром. В нем говорилось, что в 15 километрах от Яр-Сале у 28-летнего молодого человека и 30-летней женщины сломался УАЗ. И теперь им нужна помощь, чтобы выбраться из тундры. На поиски людей выехали двое спасателей на ТРЭКОЛе, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге пара была найдена. Их привезли в Яр-Сале. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что молодой ямалец четыре дня в одиночку выживал в тундре, скитаясь на лыжах в 40-градусный мороз. К счастью, у парня были соответствующие навыки, которые помогли ему не погибнуть.