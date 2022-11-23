В Яр-Сале пройдет III гастрономический фестиваль-конкурс «Ямальская строганина»

Фото: пресс-служба губернатора

В Ямальском районе началась подготовка к III гастрономическому фестивалю-конкурсу «Ямальская строганина - 2022». Как сообщили в пресс-службе губернатора, праздник, традиционно, пройдет в Яр-Сале с 9 по 10 декабря.

Пять конкурсантов, прошедших отборочный этап, приедут в село, чтобы сразится в мастерстве приготовления блюд из сырой оленины и рыбы, а также удивить необычной подачей членов жюри и гостей фестиваля.

- Это событие уникально тем, что в нем соединяются традиции и современность: все участники добавляют к своему мастерству строгания интересное оформление. Поэтому каждый год каждое конкурсное блюдо становится целой историей, - рассказала организатор фестиваля, директор молодежного центра «Импульс» Ирина Вилкова.

Соревнования пройдут в три этапа: приготовление строганины из сырого оленьего мяса, приготовление строганины из сырой рыбы и презентация блюд.

Жюри выберет двух лучших поваров, каждому из которых достанутся 100 тысяч рублей. Бонус к основной конкурсной программе - номинация «Народное голосование», победитель которой уедет домой с памятным подарком от команды чемпионата.

Подать заявку можно до 25 ноября по электронной почте: YMOmcimpuls@mail.ru.