Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале появятся профессиональные инструкторы по северной ходьбе. Как сообщили в пресс-службе губернатора, это 40 специалистов, которые проходят курсы повышения квалификации в Ноябрьске.

С инициативой организовать курсы выступило региональное отделение Союза пенсионеров России. В департаменте по физической культуре и спорту идею поддержали и пригласили педагогов из Тюменского государственного университета.

Из числа обучающихся шесть специалистов регулярно проводят занятия с пенсионерами в городах и поселках Ямала. Они как никто знают, насколько северная ходьба актуальна для лиц старшего возраста.

- Мы рады организовать курсы повышения квалификации по северной ходьбе в таком широком формате. Представители регионального союза пенсионеров из городов нашего округа совместно с тренерами и инструкторами получают уникальные знания, позитивно проводят время, поддерживают здоровье и физическую активность. Очень отрадно, что эти курсы станут отправной точкой развития данного вида спорта на Ямале, появятся первые профессиональные инструкторы. За счет этого северная ходьба станет доступнее для всех желающих и привлечет любителей здорового образа жизни всех возрастов, - сказал председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Анатолий Палюга.

Северная ходьба активно развивается в любительском формате в Салехарде, Ноябрьске, Надыме, Губкинском, Тазовском и Пуровском районах и насчитывает около 879 занимающихся.