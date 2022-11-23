Жительнице Мужей грозит тюремный срок за неуплату алиментов Фото: Вера Зенина

В Шурышкарском районе осудят жительницу села Мужи, задолжавшую своим детям алименты. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуре.

- Установлено, что жительница села Мужи, имея двух детей, долгое время и без уважительной причины не выплачивала им алименты, за что была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако должных выводов она не сделала и по-прежнему не выплачивала детям алименты, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге за полгода сумма задолженности превысила 120 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело направлено в Шурышкарский районный суд для рассмотрения по существу. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).