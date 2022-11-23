Житель Нового Уренгоя взял в банке 7 миллионов рублей, из которых полтора перевел мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1972 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что на него оформлен кредит и, следуя указаниям злоумышленников, лишился крупной суммы денег.

- Установлено, что заявителю позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что некто оформил на мужчину кредит, а для отмены операции ему самому нужно взять в банке крупный займ на 7 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Не заподозрив обмана, северянин получил в банке деньги, а затем перевел мошенникам 1 миллион 485 тысяч рублей. Спустя время он понял, что его пытаются обмануть и прекратил общение с аферистами.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренне ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступника грозит до 10 лет лишения свободы.