Прокуратура обнаружила загрязнения реки и земли в Харпе

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Ямальская природоохранная прокуратура и прокуратура Лабытнанги обнаружила в поселке Харпе сразу два серьезных нарушения, касающихся загрязнения окружающей среды.

В первом случае речь идет о компании «Харп-Энерго-Газ», которая сбрасывала сточные воды от канализационно-очистных сооружений в реку Собь. При этом концентрация загрязняющих веществ в них превышала допустимую норму.

В связи с этим гособвинитель обратился в суд с иском, требуя от организации устранить нарушения. Как итог - судья полностью удовлетворил его требования и теперь «Харп-Энерго-Газ» необходим провести соответствующие работы.

Во втором случае ведомство выявило, что на территории поселка не организованы места для хранения отработанных ртутьсодержащих осветительных ламп.

После этого также последовало обращение в суд и заседание, по итогам которого городская администрация должна устранить нарушения.

Спустя время от АО «Харп-Энерго-Газ» прокомментировало возникшую вокруг компании ситуацию.

- Канализационно-очистные сооружения, о которых идет речь, введены в эксплуатацию в 1979 году. Существующая схема и принятый технологический процесс очистки сточных вод на сегодняшний день устарели и не способны достичь регламентируемых современными нормами показателей. В связи с этим компанией разработан и проходит государственную экспертизу проект реконструкции канализационно-очистных сооружений. После положительного заключения государственной экспертизы он будет реализован АО «Харп-Энерго-Газ» совместно с муниципальными и региональными органами власти, - сообщили в пресс-центре группы компаний.