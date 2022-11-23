На Ямале начнут выпускать прессованный марочный чай с северными ягодами

Фото: пресс-служба губернатора

Предприниматель из Салехарда Наталья Котлярова победила в конкурсе на получение гранта от губернатора для развития малых форм хозяйствования.

На полученные средства северянка планирует построить теплый цех и организовать круглогодичное производство марочного прессованного чая из кипрея узколистного и дикорастущих ягод.

Готовая продукция будет доступна для покупки в новом формате «налей и иди». Купить стакан с чайной плиткой на дне можно будет в малых кофейнях, получивших широкое распространение на территории округа. Сейчас чай в основном реализуется в пределах Ямала, а также Москве и Санкт-Петербурге.

- Грантовая поддержка дает возможность существенно облегчить и ускорить внедрение новых идей. Знание позволяет точно определиться с перечнем профессионального оборудования. Если относится к делу с любовью, совершенствуясь на каждом этапе, то все получится. И в результате выиграет потребитель, - сказала Наталья Котлярова.

Сейчас все работы в ее мастерской выполняются только в теплое время года. Но, несмотря на это, девушка выпускает порядка 50 видов чая, разработанных по авторской рецептуре. Вся продукция - экологически чистая, основа для чая и добавки собраны в тундре Ямала.

Ежегодно Наталья производит порядка тонны чая, после открытия нового цеха объемы увеличатся до трех тонн.