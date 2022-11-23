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НовостиОбщество23 ноября 2022 3:14

Жители Салехарда смогут купить варежки ручной работы и помочь военнослужащим

В городе стартовала благотворительной акции «Вместе теплее»
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовала благотворительной акции «Вместе теплее», призванная помочь бойцам, находящихся в зоне спецоперации, и их семьям. Об этом сообщили в городской администрации.

- Все желающие могут сшить, связать или свалять варежки. Затем они отправятся на распродажу. Вырученные средства направят в помощь военнослужащим и их семьям, - уточнили подробности в мэрии.

Варежки принимаются до 15 декабря по адресу: улица Сандалова, д. 2. Авторы лучших работ получат призы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги школьники шьют кофты и балаклавы для мобилизованных ямальцев. Добрым делом ребята занимаются после уроков.