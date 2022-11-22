Юный тюменец разбил копилку, чтобы помочь бойцам в зоне спецоперации

Фото: Юлия Жукова, личный архив

В Тюмени ученик третьего класса лицея №81 Артем Жуков отдал свои сбережения бойцам спецоперации. Таким образом мальчик решил поучаствовать в акции «100 миллионов для Победы», о которой услышал от родителей.

На пожертвования от неравнодушных россиян солдаты смогут купить необходимое оборудование - квадрокоптеры, рации, приборы ночного видения и прочее. Свой вклад внесли уже свыше 1 700 жителей региона, среди которых и юный тюменец.

- Как-то вечером Артем зашел на кухню и сказал: «Мама, передай, пожалуйста, - рассказала мама мальчика Юлия Жукова. - Мы не ожидали от него такого поступка, хотя мой племянник и муж сестры мобилизованы. Сын знает об этом, вместе провожали родных в зону СВО.

Артем отдал бойцам символические 500 рублей. Одна часть денег у него осталась с покупки мечты - компьютера, а вторая - родительская плата за хорошую учебу.

Мама Артема признается, что ей неловко было отдавать такую мелочь, но, посоветовавшись с мужем, они решили выполнить волю сына. В итоге Юлия отнесла деньги на работу и попросила перевести их в фонд.

Сейчас поступком девятилетнего Артема гордится вся семья. А сам мальчик снова начал пополнять копилку - хочет купить машинку, сообщает «АиФ - Тюмень».