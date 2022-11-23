В Салехарде ремонт детского сада «Синяя птица» завершен на 60%

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В салехардском детском саду «Синяя птица» продолжается масштабный ремонт. Как сообщил глава города Алексей Титовский, уже выполнено более 60% работ.

- Обновили и утеплили фасад здания, заменили кровлю, ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций: отопления, водоснабжения, вентиляции. На втором этаже уже начались отделочные работы - пояснил он.

Произойдут изменения и в бассейне. Родители были весьма обеспокоены постоянно намокающей стеной - теперь этого не будет.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Кстати, работы идут с опережением графика. Летом специалисты займутся благоустройством территории: заменят ограждения, покрытие и оборудование детских площадок, отремонтируют проезды и тротуары, постелют газон.

- Это крупнейший объект капитального ремонта среди дошкольных образовательных учреждений. Планируем, что 1 сентября следующего года 280 воспитанников вернутся в свой любимый сад, - добавил градоначальник.